বাগেরহাটে হরতাল প্রত্যাহার, নতুন কর্মসূচি ঘোষণা
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবিতে পূর্বঘোষিত মঙ্গল ও বুধবারের অর্ধদিবস হরতাল প্রত্যাহার করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। এর পরিবর্তে জেলা ও জেলার সব উপজেলায় অর্ধদিবস নির্বাচন অফিসের সামনে দুদিন অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গোৎসবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির কো-কনভেনর ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম এ ঘোষণা দেন।
এসময় জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা রেজাউল করিম, নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াদুদ ও জেলা বিএনপির সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর রহমান আলমসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম বলেন, ‘আমরা সর্বদা জনগণের পাশে আছি। ধর্মীয় উৎসব সামনে রেখে সাধারণ মানুষের চলাচলে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তাই হরতাল প্রত্যাহার করেছি। তবে আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে আগামী দুই দিন অর্ধদিবস নির্বাচন অফিস ঘেরাও অব্যাহত থাকবে।’
পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকাল-সন্ধ্যা, মঙ্গল ও বুধবার ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের ঘোষণা দিয়েছিল সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি।
নাহিদ ফরাজী/এসআর/এএসএম