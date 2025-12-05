পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
শেখ হাসিনার বিষয়ে ভারতের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি
শেখ হাসিনাকে ফেরতের বিষয়ে ভারতের ইতিবাচক সাড়া এখনো পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকালে রংপুর সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, আমরা তো তাকে (শেখ হাসিনা) চেয়েছি যে, তাকে ফেরত পাঠানো হোক। যেহেতু তিনি একজন আসামি এবং সর্বোচ্চ আদালত তাকে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ইতিবাচক কোনো সাড়া এখনো পাইনি। দেখা যাক কী হয়। এ ধরনের ঘটনায় তো ঝট করে একদিনে বা সাত দিনে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমরা অপেক্ষা করবো, দেখি ভারতের কী রি-অ্যাকশন পাওয়া যায়। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে-এরকম একটা কথা আসছে। দেখুক তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তারেক রহমান কখন আসবেন সে বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে তার স্ত্রী ইতোমধ্যে এসেছেন। বেগম জিয়াকে আজকে লন্ডনে নেওয়া হচ্ছে না, হয়তো দুই-একদিন দেরি হতে পারে বলে জানতে পেরেছি।
আরাকান আর্মিদের হাতে জেলেদের আটকের ব্যাপারে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্ভব নয়। এজন্য যে তারা কোনো স্টেট নয়। স্টেট হিসেবে যেমন মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বা ভারত, থাইল্যান্ডের সঙ্গে করতে পারি কিন্তু তাদের সঙ্গে সেটা করতে পারি না। তবে যেহেতু আমাদের স্বার্থ রয়েছে সেহেতু ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা কমে বা আদৌ যেন না ঘটে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
চারদিনের সফরে শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে রংপুর পৌঁছান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। সফরসূচি অনুযায়ী, উপদেষ্টা রংপুরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা পরিদর্শন করবেন এবং শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।
রোববার সকালে নীলফামারী জেলার মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করার কথা রয়েছে তার।
জিতু কবীর/এএইচ