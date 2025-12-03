টাঙ্গাইলে নিজ বাসায় ঝুলছিল স্কুলছাত্রের মরদেহ

টাঙ্গাইলে নিজ বাসায় ঝুলছিল স্কুলছাত্রের মরদেহ
টাঙ্গাইলের সখীপুরে জিহাদ (১০) নামের এক স্কুলছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার বেতুয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, জিহাদ ওই এলাকার প্রবাসী আনিস মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।
জিহাদের পরিবারের দাবি, তুচ্ছ ঘটনায় মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে সে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে।
নিহতের চাচাত ভাই জনি বলেন, সন্ধ্যার পর বাড়িতে একই বয়সের চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে জিহাদের ঝগড়া হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জিহাদের মা তাকে বকাঝকা করেন। পরে সে নিজের ঘরে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর ওই ঘরে প্রবেশ করে জিহাদকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর তাকে উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আবু বকর সিদ্দিক বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূঁঞা বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
