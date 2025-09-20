পিআর চাইলে জনগণের কাছে যান: ডা. জাহিদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, আজকে অনেকেই বলছেন পিআর ছাড়া নাকি নির্বাচন হবে না? পিআর ছাড়া নাকি শাসক স্বৈরাচার হয়ে যাবে। আমার জানতে ইচ্ছে করে সংবিধানে কোথাও কি স্বৈরাচার হওয়ার কথা লিখা ছিলো। সংবিধানের তো কোনো দোষ নেই, দোষ হচ্ছে যারা রাতের ভোট দিনে করেছেন। যারা বিনাভোটের নির্বাচন করেছেন। দেশটাকে নিজেদের পৈতিক সম্পত্তির মতো ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। দোষ তো তাদের। দোষ তো সংবিধানরে নয়।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মৌলভীবাজার শিল্পকলা একাডেমিতে পৌর বিএনপির সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, পিআর চান, খুব ভালো কথা। পিআরের কথা বলে জনগণের কাছে যান। জনগণকে বুঝান, জনগণ মেনে নিলে আলহামদুলিল্লাহ। জনগণ যে রায় দেবে, তা সবাই মেনে নেবে। বর্তমানে আলোচনা চলা অবস্থায়, ঐক্যমত কমিশন সবার সঙ্গে কথা বলেছে, ওই সময় আপনারা রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে মাঠে চলে গেলেন। আপনারা কি চান, সংঘাতের দিকে কি যেতে চান। আলোচনার টেবিলকে কি অবিশ্বাস করতে চান। নাকি অন্য কিছু চান। নির্বাচন পিছিয়ে যাক সেটি চান?
মৌলভীবাজার পৌর বিএনিপর আহ্বায়ক সৈয়দ মমসাদ আহমদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ, সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, সাবেক এমপি এম নাসের রহমান, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফয়জুল করিম ময়ুন ও সদস্য সচিব আব্দুর রহিম রিপন। সম্মেলনে জেলা ও স্থানীয় বিএনপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
