সীতাকুণ্ডে কারখানায় মেশিনের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিক নিহত

সীতাকুণ্ডে কারখানায় মেশিনের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিক নিহত
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি রোলিং মিলে কাজ করার সময় মেশিনের নিচে চাপা পড়ে রাজু চৌধুরী মিন্টু (৩০) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের হাতিলোটা এলাকায় জে.কে স্টিল রোলিং মিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু কুমিরা ইউনিয়নের সুলতানা মন্দির এলাকার বাসিন্দা।
কারখানার নিরাপত্তা কর্মী নুরুল আমিন জানান, শ্রমিক রাজু কারখানায় কাজ করার সময় হঠাৎ একটি মেশিনের নিচে চাপা পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।
কারখানার হিসাবরক্ষক মো. আজিম জানান, তাদের কারখানাটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল এবং তারা মেশিনারিজ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছিলেন। সন্ধ্যায় একটি শেয়ারিং মেশিন সরিয়ে নেওয়ার সময় রাজু মেশিনের নিচে চাপা পড়েন।
এদিকে শ্রমিক নিহতের খবর কারখানার ভেতরে ছড়িয়ে পড়লে কর্মকর্তারা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
