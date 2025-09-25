সিলেট
ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের বিক্ষোভ-ভাঙচুর, ডিসির কার্যালয় ঘেরাও
সিলেট নগরীতে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানে ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেছেন ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকরা। এসময় ডিসির কার্যালয় ঘেরাও করেন তারা।
এরআগে চলাচলের অনুমতির দাবিতে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তারা মিছিল বের করেন। ‘সিলেট ব্যাটারিচালিত রিকশা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ’-এর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়।
স্থানীয়রা জানান, সকালে চৌহাট্টা আলিয়া মাদরাসা মাঠে জড়ো হন শত শত রিকশাচালক। সেখান থেকে দুপুর ১২টার দিকে মিছিল নিয়ে তারা চৌহাট্টা পয়েন্টে আসেন এবং বাঁশ ফেলে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। তবে পুলিশি উপস্থিতির কারণে বড় ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়নি। চালকদের স্লোগানে পুরো এলাকা মুখর হয়ে ওঠে।
মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করেন রিকশাচালকরা। এসময় তারা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রিকশাচালকদের একাংশ মিছিল সহকারে কয়েকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাঙচুর করেন। একই সময় সিটি করপোরেশনের গেটে ভাঙচুর করেন তারা।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, রিকশাচালকদের বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে সতর্ক ছিল পুলিশ। তবে আজ অভিযান পরিচালনা করা হয়নি। রিকশাচালক ও বিভিন্ন সংগঠনের দাবিগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তবে অভিযান স্থগিত করা হয়নি।
গত তিন দিনে নগরীতে পুলিশের অভিযানে শতাধিক যানবাহন আটক ও মামলা দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অভিযানের তৃতীয় দিনে ৬৯টি যানবাহন আটক করা হয়। এরমধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশার সংখ্যা ছিল ৪৪টি।
কাগজপত্র না থাকায় ৩১টি যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। আটক যানবাহনের মধ্যে ছিল সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মোটরসাইকেল, পিকআপ, ট্রাক ও ব্যক্তিগত গাড়ি।
