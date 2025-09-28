টাঙ্গাইলে পাইপ ফেটে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, ভোগান্তিতে ১৪ হাজার গ্রাহক
টাঙ্গাইলে তিতাস গ্যাসের সঞ্চালনের লাইনের মূল পাইপ ফেটে যাওয়ায় গ্যাস সরবরাহে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় দুই উপজেলার প্রায় ১৪ হাজার গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এছাড়া মির্জাপুর শিল্প অঞ্চলের ৩৫টি প্রতিষ্ঠানেও বন্ধ রয়েছে গ্যাস সরবরাহ ৷
রোববার ( ২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে সদর উপজেলার শিবপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এদিকে গ্যাস পাইপের ওপর পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি থাকায় টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার প্রায় দুই লাখ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন গ্রাহকরা৷
টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী মো. ছানোয়ার হোসেন বলেন, গ্যাস লাইনের ওপর বৈদ্যুতিক খুঁটি ছিল। দুর্ঘটনার পর সে খুটি সরানোর কাজ চলছে। বতর্মানে তিন উপজেলার প্রায় দুই লাখ গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
টাঙ্গাইল তিতাস গ্যাস অফিসের সহকারী প্রকৌশলী রমজান আলী মুন্না জাগো নিউজকে বলেন, টাঙ্গাইল সদর ও মির্জাপুর উপজেলায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। গ্যাস লাইন মেরামতের কাজ করা হচ্ছে। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/জিকেএস