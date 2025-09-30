  2. দেশজুড়ে

বাঁশবাগানে পড়ে ‍ছিল নবজাতক, হাসপাতালে নিলেন স্থানীয়রা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাঁশবাগানে পড়ে ‍ছিল নবজাতক, হাসপাতালে নিলেন স্থানীয়রা
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে বাঁশবাগান থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে বাঁশবাগান থেকে এক জীবিত নবজাতক উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থানীয়রা নবজাতকটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মটমুড়া গ্রামের মসজিদের পাশের বাঁশবাগানে ফুটফুটে বাচ্চাটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ইউকিউবেটর সাপোর্টের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। শিশুটি সুস্থ আছে বলে জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শিশুটির বাবা-মায়ের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

আসিফ ইকবাল/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।