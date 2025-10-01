পাহাড়ে পাচারচক্রের আস্তানা থেকে নারী-শিশুসহ উদ্ধার ৮

পাহাড়ে পাচারচক্রের আস্তানা থেকে নারী-শিশুসহ উদ্ধার ৮
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি করে রাখা নারী ও শিশুসহ ৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এ অভিযান চলে। বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, সাগর পথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশুসহ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাহারছড়া জুম্মাপাড়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় পাচারকারীদের গোপন আস্তানা থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি থাকা নারী ও শিশুসহ ৮ জনকে উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও বলেন, অভিযান চলাকালে যৌথবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। তাদের আটক করতে গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান চলমান রয়েছে। মানব পাচার রোধে কোস্টগার্ড এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
