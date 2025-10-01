  2. দেশজুড়ে

কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবে শিশুসহ নিহত ৩

প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার ( ৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে হ্রদের লংগদু উপজেলার গুলশাখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- শিরিনা বেগম (৪০), রানা (৭) ও মাসুম (৫)।

স্থানীয় স্কুলশিক্ষক সোহেল কবির জানান, সন্ধ্যায় মাইনীমুখ এলাকা থেকে পাঁচজন একটি ছোট নৌকা নিয়ে গুলশাখালী এলাকায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে হ্রদে আকস্মিক ঝড়ে নৌকা ডুবে যায়। নৌকায় একজন পুরুষ, দুজন নারী ও দুজন শিশু ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এক নারীকে আমরা উদ্ধার করি এবং রানা (৭) নামে এক শিশুকে কচুরিপানা থেকে মৃত অবস্থায় পাই। ওই নৌকায় থাকা শিরিনা বেগম (৪০) ও তার ছেলে মাসুমকে (৫) রাতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সকালে শিরিনা বেগমের মরদেহ এবং দুপুরে শিশু মাসুমের মৃতদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাহাঙ্গীর হোসাইন জানান, আকস্মিক ঝড়ে গুলশাখালী এলাকায় নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। রাতে এক শিশুর মরদেহ পাওয়া গেছে। সকালে ৮টার দিকে এক নারী ও দুপুরে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

এদিকে জেলার নানিয়ারচর উপজেলাতেও নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছেন সাবেক্ষং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুপম চাকমা।

তিনি জানান, ছয়জন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র উপজেলা বাজারে দুর্গাপূঁজা দেখতে গিয়েছিল। তারা রাতে ৯ টার দিকে বাড়ি ফেরার সময় কাপ্তাই হ্রদের মহাজন পাড়া এলাকায় ঝড়ের কবলে পড়ে। এসময় তারা সবাই নৌকাসহ উল্টে যায়। এরমধ্যে চারজন সাঁতরে তীরে আসতে পারলেও দুজন সাঁতার না জানার কারণে ডুবে যায়। তারা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। রাঙ্গামাটি শহর থেকে ডুবুরিদলকে জানানো হয়েছে। আপাতত স্থানীয়রা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। তাদের ছয়জনের বাড়ি শনখোলাপাড়ায়। নিখোঁজ দুইজন হলেন ডিলিশন চাকমা ও জিতেশ চাকমা।

