গাজীপুরে বাড়িতে ঢুকে হাত-পা বেঁধে স্বর্ণালংকার লুট

গাজীপুরে বাড়িতে ঢুকে হাত-পা বেঁধে স্বর্ণালংকার লুট
গাজীপুর মহানগরীতে পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাড়ির মালিক সোবহানের হাত-পা বেঁধে স্বর্ণালংকারসহ নগদ টাকা ও মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাত দল।
বুধবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে ৷
সোবহানের পরিবারের সদস্য ও পুলিশ জানায়, গত বুধবার রাতে কক্সবাজার থেকে ধীরাশ্রম এলাকার বাড়ি আসেন তিনি। এ সময় বাড়ির কলাপসিবল গেট খোলা রেখেই খাবারের টেবিলে বসেন। পরে গভীর রাতে ১০ থেকে ১২ জনের একটি ডাকাত দল ঘরে প্রবেশ করে। এরপর সোবহানকে রড দিয়ে আঘাত করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। পরে আলমারির তালা ভেঙে ৯ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ দেড় লাখ টাকাসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে। লুটপাট শেষে ঘরের বাইর থেকে তালা দিয়ে ডাকাত দল পালিয়ে যায়৷
সোবহানের প্রতিবেশী সরোয়ার হোসেন বলেন, ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর তারা চিৎকার শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে এই পরিবেশ দেখে ৯৯৯ ফোন করি৷ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন।
গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, রাতে খবর পেয়ে আমাদের একটি মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে যায়। ততক্ষণে ডাকাতদলের সদস্যরা পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
