সাতক্ষীরায় ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আবারো দুর্ধর্ষ চুরি, শহরজুড়ে আতঙ্ক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৩৫ এএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
সাতক্ষীরায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালংকারসহ নগদ টাকা লুট

সাতক্ষীরা শহরে ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আবারো দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে শহরজুড়ে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। বুধবার (১ অক্টোবর) রাতে জেলা শহরের পুলিশ লাইন প্রধান গেটের সামনে সাংবাদিক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এ সময় নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকারসহ বাড়ির থেকে বিপুল পরিমাণ মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

এর আগে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে শহরের কাঠিয়া কর্মকারপাড়ায় গৌতম চন্দ্রের বাড়ি থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই দুইটি দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনায় শহরে চরম উদ্বেগ-আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের মতে, একটি সংঘবদ্ধ চক্র পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটাচ্ছে।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘটনার সময় আমরা সবাই বাইরে ছিলাম। বাড়িতে ফিরে দেখি গেট ও আলমিরার তালা ভাঙা। নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ বিপুল পরিমাণ মালামাল লুট করেছে চোরেরা।

চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ও র‍্যাবের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীমুল হক বলেন, ২ দিনে দুটি দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

