রেললাইনে বিকল অটোরিকশা, ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেলো মা-মেয়ের

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
রেললাইন থেকে দূরে ছিটকে পড়ে অটোরিকশাটি। ছবি-সংগৃহীত

‎চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ ঘটনায় মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর ১টা দিকে পৌরসভার মৌলভী পাড়া এলাকায় রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ওই এলাকার বদিউল আলমের স্ত্রী মাসুদা আক্তার (৫০) ও মেয়ে সানজিদা আক্তার চুমকি (২৮)। এ ঘটনায় বদিউল আলম ও নাতি সাফওয়ান আহত হয়েছেন।

‎স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেয়ের নানাশ্বশুর মারা যাওয়ার সংবাদে মুরাদপুর ইউনিয়নের গুপ্তাখালীতে যান বদিউল আলম। ‎তার সঙ্গে ছিল স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে ও নাতি। জানাজা শেষে সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তারা। পথে বাড়ির সামনে রেললাইন পার হতে গেলে অটোরিকশার ইঞ্জিন বিকল হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পরও অটোরিকশা সরানো যায়নি। এসময় ঢাকামুখী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

‎শিমুল নামের স্থানীয় এক যুবক বলেন, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে দেখি, প্রায় ৪০-৫০ ফুট দূরে রেললাইনে পশ্চিম পাড়ে মা, পূর্ব পাড়ে মেয়ে এবং নাতি ও বদিউল আলম পড়ে আছেন দুই রেললাইনের মাঝখানে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে মাসুদা আক্তার ও তার মেয়ে সানজিদা আক্তার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বদিউল আলম ও তার নাতির চিকিৎসা চলছে।

‎রেলওয়ে পুলিশ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, দুর্ঘটনা খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু ওই সময় ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। ধারণ করা হচ্ছে, মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে এ ঘটনা ঘটে।

