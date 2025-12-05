  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে ছাত্র ও যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, ‘আজ অসহায় মানুষেরা চিৎকার করে বলে, ফ্যাসিবাদের আমলে পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে এখন ২০ টাকা দেওয়া লাগে। যারা চাঁদাবাজি করছেন, তাদের বিপরীতে একটি ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য মানুষ আজ ফুঁসে উঠেছে। মানুষ তাদের রায় ন্যায় আর ইনসাফের পক্ষে দেবে। চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে মানুষকে বিপ্লব করতে হবে।’

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুরে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ আব্দুর আজিজ মোমোরিয়াল স্কুল মাঠে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ছাত্র ও যুব সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, ‌‘কালো টাকার দৌরাত্ম্য আর বিদেশ থেকে অস্ত্র ঢুকিয়ে এদেশের মানুষকে জিম্মি করে, ভোটকেন্দ্র দখল করে, ক্ষমতার পালা বদলের মাধ্যমে তারা তাদের মতো করে দেশকে সন্ত্রাসীর স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের মানুষ তা করতে দেবে না।’

শেখ হাসিনার সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল কায়েম করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। তার কন্যা ফ্যাসিবাদের রানি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য সব থেকে বড় অভিশাপ। সে বাংলাদেশের মানুষকে লাঞ্ছিত করেছে, হত্যা করেছে। তবে বাংলাদেশের মানুষ তার রক্তচক্ষু ভয় পায়নি। জীবনের বিনিময়ে তাকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে ছেড়েছে।’

সমাবেশে অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা রেজাউল করিম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম, বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা) আসনে জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ আব্দুল আলিম, বাগেরহাট-৩ (মোংলা-রামপাল) আসনে প্রার্থী আইনজীবী আব্দুল ওয়াদুদ, বাগেরহাট-২ (সদর-কচুয়া) আসনে জামায়াতের প্রার্থী শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ, কচুয়া উপজেলা জামায়াতের আমির রফিকুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন, শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এনামুল কবির প্রমুখ।

সমাবেশে মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলা জামায়াতের কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।

নাহিদ ফরাজী/এসআর/এমএস

