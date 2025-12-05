কুষ্টিয়ায়
রাজমিস্ত্রির বাড়ি থেকে ওয়ানশুটার গানসহ দুই পিস্তল উদ্ধার
কুষ্টিয়ার খোকসায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুইটি পিস্তল ও একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গভীর রাতে ওসমানপুর ইউনিয়নের ওসমানপুর কলপাড়া গ্রামে এই অভিযান চালানো হয়।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় খোকসা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোশাররফ হোসেন অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া সেনা ক্যাম্পের রওশন আরা রেজিমেন্ট আর্টিলারি ইউনিটের একটি দল বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে ওসমানপুর গ্রামের সোহাগ হোসেন নামে এক যুবকের বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় বাড়ি তল্লাশি করে দুইটি পিস্তল, একটি ওয়ান শুটার গান, গুলি, দেশীয় চাকু ও হাসুয়া উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। সোহাগ হোসেন পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। তার বাবার নাম আশরাফ হোসেন।
পুলিশ পরিদর্শক মোশাররফ হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর অভিযানে উদ্ধারকৃত অস্ত্র থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এমএস