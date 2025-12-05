  2. দেশজুড়ে

পুরোনো রাজনীতি পরিহার করে নতুন রাজনীতি করতে চাই: মঞ্জু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আমরা পুরোনো রাজনীতি বন্ধ করে নতুন রাজনীতি করতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান ও ফেনী-৩ আসনে ঈগল মার্কার মনোনীত এমপি প্রার্থী মজিবুর রহমান মঞ্জু।

তিনি বলেছেন, পুরোনো রাজনীতি মানে হচ্ছে- একজন আরেক জনকে হিংসা করা, একদল আসলে আরেক দলকে উচ্ছেদ করে দেওয়া, একজন আরেক জনের ব্যানার-পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, রাস্তার জন্য বরাদ্দের বেশিরভাগ টাকা চাঁদাবাজ ও স্থানীয় মাস্তান-সন্ত্রাসীরা খেয়ে ফেলা।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুরে ফেনী সদর উপজেলার কাজীরবাগে গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মঞ্জু বলেন, আমরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে ভূমিকা রেখেছি, সে জন্য মানুষ আমাদের ওপর আস্থাশীল। আমাদের আহ্বান হচ্ছে, আমরা নতুনরা পরিবর্তন করতে চাই, পুরাতনরাও অনেক ভালো কাজ করেছেন, উন্নয়নে তাদেরও অবদান আছে।

এর আগে সকালে কাজীরবাগ ইউনিয়নের মজিদ মিয়ার বাজার, রানীর হাট, কাজীরবাগ বাজারসহ সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন মঞ্জু। একই দিন বিকালে শর্শদীর বনানী পাডায় উঠান বৈঠক করেন।

এতে এবি পার্টি চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম বাদল, জেলা আহ্বায়ক মাস্টার আহছান উল্যাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফলাতুন বাকী, সদস্য সচিব অধ্যাপক ফজলুল হক, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মামুন আনসারী, যুগ্ম সদস্য সচিব নজরুল ইসলাম কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদাত সাজু, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক হাবীব মিয়াজী, জেলা সদস্য কাজী জাহাঙ্গীর আলম, নজরুল ইসলাম সবুজ, সদর উপজেলা আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন, সদস্য সচিব আবু সাইদ খান, যুগ্ম সদস্য সচিব হাফেজ কামরুল, যুব পার্টির আহ্বায়ক শফি উল্যাহ পারভেজ প্রমুখ।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/কেএইচকে/এমএস

