কুমিল্লায় বিড়াল প্রেমীদের মিলনমেলা

কুমিল্লায় বিড়াল প্রেমীদের মিলনমেলা
কুমিল্লায় প্রাণী প্রেমীদের মিলনমেলা, গুণীজন সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কুমিল্লা কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ সামছুল আলম।
অনুষ্ঠান প্রায় অর্ধশতাধিক বিড়াল নানা রঙ্গে সেজে যেমন খুশি তেমন সাঁজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দেশী ও বিদেশি ক্যাটাগরিতে ৩ করে ৬ বিড়াল বিজয়ী করা হয়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।
দৃষ্টান্ত ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা ও ক্যাটস হোম বিড়ালের বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন রনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সিপন মিয়া, কুমিল্লা প্রেস ক্লাবের সভাপতি কাজী এনামুল হক ফারুক, নাঙ্গলকোট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. ইমরুল হাসান রাসেল, সংরাইশ সরকারি শিশু পরিবারের উপ তত্ত্বাবধায়ক শরফুন্নাহার মনি, বার্ড এর উপ-পরিচালক ডা. বিমল চন্দ্র কর্মকার, কুমিল্লা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান, আনন্দধারা বিদ্যাপীঠের প্রধান উপদেষ্টা সিনিয়র শিক্ষক মো. কামাল উদ্দিন, ইথিক্যাল ড্রাগস এর ডেপুটি সেলস ম্যানেজার ডা. মোহাম্মদ মাহা্বুবুল হক, দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড এর ডেপুটি সেলস ম্যানেজার মুহাম্মদ সামছল হক পাটোয়ারি, রেনেটা পিএলসি কুমিল্লার সহকারী বিক্রয় ব্যবস্থাপক মো. আবুল কালাম আজাদ, এসিআই এ্যানিমেল হেলথ, কুমিল্লার সেলস ম্যানেজার প্রদীপ কুমার রায়, নাভানা ফার্মা পিএলসি কুমিল্লা রিজিওন এর আর এস এম মো. মইনুল ইসলাম, স্কয়ার ফার্মাসসিউটিক্যালস অ্যাগোভেট বিভাগ, কুমিল্লা অঞ্চলের জোনাল সেলস ম্যানেজার নুর উদ্দিন আহমেদ, অপসোনিন এ্যাগ্রোভেট কুমিল্লার সহকারী বিক্রয় ব্যবস্থাপক ফিরোজ আহমেদ।
অনুষ্ঠানে সমাজ সেবায় অবদান রাখায় মানুষ গড়ার কারিগর চান্দিনা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক মোঃ মাহফুজ মিয়া (বিএসসি), সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুমিল্লার দেবীদ্বারের সন্তান তরুণ শিক্ষক লক্ষ্মীপুর রামগতি আ স ম আবদুর রব সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আহাম্মদ কাদের জামান, ক্যাটস হোম বিড়ালের বাড়ির উপদেষ্টা, বাংলা প্রেস ক্লাব, ইতালি নর্দ এর সভাপতি মাকসুদ রহমান, ইতালি প্রবাসী মো. মোশাররফ হোসেন ও দৈনিক মুক্তির লড়াই পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সুমন সম্মাননা প্রদান, প্রাণিবিষয়ক সংবাদের জন্য এটিএন বাংলার কুমিল্লা প্রতিনিধি খায়রুল আহসান মানিক, দৈনিক আজকের কুমিল্লা পত্রিকার সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ জিতু, সাপ্তাহিক বর্তমান প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক তাওহিদ হোসেন মিঠু, মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের কুমিল্লা রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম ইমরুল, নাগরিক টিভির সাবেক প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসাইন আকাইদ ও সাপ্তাহিক অপরাধ অনুসন্ধান পত্রিকার কুমিল্লা ব্যুারো প্রধান মো. আরিফুর রহমান মজুমদারকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।
