চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিপলুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিপলুর মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু (৪৭) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকার ধানমণ্ডির নিজ বাসায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে ভুগছিলেন মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু। গত বছর তার হৃদপিণ্ডে একটি রিং স্থাপন করা হয়েছিল। নিয়মিত শারীরিক চেকআপের অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে তিনি চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় যান। শনিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে সকালে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় তার চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের টাউন ফুটবল মাঠে জানাজা শেষে জান্নাতুল মওলা কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে। এর আগে ঢাকা মোহাম্মদপুর হুমায়ুন রোডে প্রথম জানাজার নামাজ বাদ আছর অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
রাজনীতির শুরু থেকেই তিনি চুয়াডাঙ্গা বিএনপির নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ও পরে জেলা ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ গত বছরের ২৩ নভেম্বর জেলা বিএনপির সম্মেলনে নেতাকর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ১ নম্বর সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।
মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এছাড়া বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা শোক প্রকাশ করেছেন।
হুসাইন মালিক/এনএইচআর/এমএস