জাজিরায় দুই বাসের সংঘর্ষে চালকের সহকারী নিহত, আহত ১০

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরের জাজিরায় এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রী নামানোর সময় বাসের ধাক্কায় আকাশ সরদার (৩০) নামের বাসচালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এতে উভয় বাসের অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভাঙ্গা-ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ের নাওডোবা গোলচত্বর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আকাশ সরদার গোপালগঞ্জের সদর উপজেলার ভোজেরগাতি এলাকার বাহারুল সরদারের ছেলে। সে স্টার এক্সপ্রেস নামের পরিবহনের চালকের সরকারী ছিলেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকালে নাওডোবা গোলচত্বর এলাকায় বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী নামাচ্ছিলো খান পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস। এসময় পেছন দিক থেকে আসা স্টার এক্সপ্রেস নামের আরেকটি যাত্রীবাহী বাস যাত্রী নামানো পরিবহনটিকে ধাক্কা দেয়। এতে দুটি পরিবহনের একটির পেছনের অংশ ও আরেকটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় দুটি গাড়ির মাঝে চাপা পড়ে আকাশ সরদার নামের স্টার এক্সপ্রেস গাড়ির চালকের সহকারী নিহত হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাইওয়ে ও পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিষয়টি নিয়ে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক হোসেন বলেন, যাত্রী নামানোর সময় পেছন থেকে আরেকটি বাস ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত একজন নিহত হয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

