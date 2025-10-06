দাউদকান্দির সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেফতার

দাউদকান্দির সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে তাকে কুমিল্লা আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) দিনগত রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দাউদকান্দি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সামছুল আলমের নেতৃত্বাধীন একটি পুলিশ দল।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতার মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমন কুমিল্লা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়ার ছেলে।
ওসি জুনায়েত চৌধুরী বলেন, গ্রেফতার আসামি মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমনের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত রিফাত ও বাবু হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সোমবার সকালে মেজর (অব.) সুমনকে কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হয়েছে।
