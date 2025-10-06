নাটোরে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত

নাটোরে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত
নাটোরের বড়াইগ্রামে বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এসময় গুরুতর আহত অবস্থায় অটোরিকশার দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের উপজেলার গুনাইহাঁটি এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বনপাড়া বাজার থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে একটি অটোরিকশা মানিকপুর ছাতনীগাছা এলাকায় যাচ্ছিল। পথে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাঁটি এলাকায় পৌঁছালে পিছন দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমরে মুচরে যায়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা তিন যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হয়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল এসে গুরুতর আহত অবস্থায় দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে। এবং গুরুতর আহত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এমএস