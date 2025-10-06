  2. দেশজুড়ে

হাতকড়াসহ আ’লীগ নেতা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার ২১, এসআই প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
হাতকড়াসহ আ’লীগ নেতা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার ২১, এসআই প্রত্যাহার

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের হেফাজত থেকে হাতকড়াসহ উপজেলা আওয়ামী লীগের এক নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় করা মামলায় ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল্লাহ আল মামুনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ মামলায় ২০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয়ে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

শিবগঞ্জ থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাতে শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজুকে গ্রেফতার করতে চক ভোলাখাঁ গ্রামে যান এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন। সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ সদস্যরা রাজুকে হাতকড়া পরানোর পর তার আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় কয়েকশো লোকজন হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নেয়।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ২০০ আসামির মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়েছে। রাজুর বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টাসহ ডজনখানেক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই রাজু পলাতক রয়েছেন।

এদিকে, গ্রেফতার অভিযানে যাওয়া এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে, তিনি রাজুকে গ্রেফতার না করার শর্তে ঘুস নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অভিযান চালান।তবে হাতকড়াসহ নেতা ছিনতাইয়ের ঘটনার পর দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে এসআই আল মামুনকে শিবগঞ্জ থানা থেকে প্রত্যাহার করে বগুড়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। বগুড়া জেলার পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীনুজ্জামান শাহীন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড আপস্) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান বলেন, রাজুসহ পলাতক আসামিদের গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। যারা জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি পুলিশ সদস্য ঘুষ নেওয়ার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

