সারজিস আলম
জনগণ উপদেষ্টা পরিষদ নয়, প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আস্থা রেখেছিল
রাজশাহীতে এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা আর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনীতি করবেন না বলেই ধারণা করি। কারণ দেশের জনগণ উপদেষ্টা পরিষদ নয়, তার প্রতি আস্থা রেখেছিল।
সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টায় নগরীর চেম্বার অব কমার্স ভবন অডিটরিয়ামে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টাদের চরিত্রের শেষটা দেখতে চান জানিয়ে সারজিস আলম বলেন, ‘কয়েক উপদেষ্টা নির্বাচনের মাধ্যমে সসম্মানে কীভাবে সেফ এক্সিট (নিরাপদ প্রস্থান) করা যায়, সেটা চিন্তা করছেন। তারা যেন এই চিন্তা না করেন। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চুপি চুপি দায়সারাভাবে চলে যাওয়া সম্মানের না।’
উপদেষ্টাদের কারণে বিচার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক—এসব ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন এনসিপির এই নেতা।
সারজিস আলম বলেন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি ও গণঅভ্যুত্থানে জড়িতদের (শীর্ষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্যদের) বিচারের রায় হলে, সেক্ষেত্রে ঘোষিত সময়ে নির্বাচনে যেতে বাধা নেই এনসিপির।
তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে কোনো ফর্মে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ, প্রতীক, নিবন্ধন—সবকিছু বাতিল করতে হবে। তা না করা হলে আগের মতই ছাত্র-জনতা রাজপথে অবস্থান নেবে।’
এরআগে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা ও মহানগর কমিটির সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন সারজিস আলম।
সভায় এনসিপির রাজশাহীর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, মহানগরের প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলী উপস্থিত ছিলেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/এমএস