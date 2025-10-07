  2. দেশজুড়ে

খুলনায় দুবৃত্তদের গুলিতে যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৬:১৩ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
খুলনায় দুবৃত্তদের গুলিতে যুবক নিহত

খুলনায় সড়কে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুবৃত্তরা। নিহতের নাম ইমরান মুন্সি (২৯)।

সোমবার (৬ অক্টোবর) রাতে নগরীর ১ নম্বর কাস্টমস ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত ইমরান মহানগরীর মুন্সিপাড়া দ্বিতীয় লেনের বাবুল সরদারের ছেলে। রাত পৌনে ৮টার দিকে মোটরসাইকেলে আসা চারজন সন্ত্রাসী পেছন দিক থেকে ইমরানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, নিহত ইমরানের মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আরিফুর রহমান/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।