টাঙ্গাইলে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ট্রাক ও পিকআপভ্যানের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন ১০ শ্রমিক।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বেলা ২টা ৩০ মিনিটের দিকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের বাংড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- কালিহাতীর কোনাবাড়ী এলাকার জহের আলী ও বানিয়াফৈর এলাকার মুক্তার আলী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নির্মাণ শ্রমিকরা ঘুনি সালেঙ্গা এলাকায় ঢালাইয়ের কাজ শেষে পিকআপযোগে এলেঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় অপরদিকে একটি ট্রাক ঘটনাস্থলে এলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপে থাকা শ্রমিকরা সড়কে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা ১২ শ্রমিককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল ও টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ২ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া ২ জনের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়।

টাঙ্গাইলে জেনারেল হাসপাতাল পুলিশ বক্সে ইনচার্জ আলমগীর হোসেন বলেন, নিহতদের মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

