  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় নিখোঁজ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৭:১২ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
বগুড়ায় নিখোঁজ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
ফাইল ছবি

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার মাত্র এক ঘণ্টা পর সাইদুর রহমান (৬৫) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যের মরদেহ পুকুরের পানি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে নিহত সাইদুর রহমানের স্বজনরা বাড়ির পাশের পুকুর থেকে তার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেন। নিহত সাইদুর রহমান উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়নের উত্তর কান্তনগর গ্রামের বাহার উদ্দিনের ছেলে।

থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মানসিক ভারসাম্যহীন সাইদুর রহমান পরিবারের সঙ্গে নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় পরিবারের লোকজনের অগোচরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাকে সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেও পায়নি। পরে দুপুর ২টায় বাড়ির পাশে পুকুরের পানিতে তার মরদেহ ভাসতে দেখেন প্রতিবেশীরা। পরে স্বজনরা সাইদুর রহমানের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় খবর দেন।

ধুনট থানার এসআই নয়ন কুমার বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় এ ঘটনায় থানায় একটি অমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এল.বি/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।