নারায়ণগঞ্জে ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, শিক্ষককে গণপিটুনি

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, শিক্ষককে গণপিটুনি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে এক মাদরাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে দশ বছর বয়সী এক ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অভিযুক্ত শিক্ষক ও মাদরাসার প্রিন্সিপালকে গণপিটুনি দিয়েছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে নাসিক ৯নং ওয়ার্ডের জালকুড়ি ইসলামিয়া ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসায় এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩ অক্টোবর রাত সাড়ে দশটায় মাদরাসার শিক্ষক মো. সাইফুল ইসলাম (২৭) দশ বছর বয়সী ওই ছাত্রকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক বলাৎকার করেন। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী ছাত্র মাদরাসার প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমানকে বিষয়টি জানালে, প্রিন্সিপাল তা গোপন রাখতে ছাত্রটিকে ভয় দেখান। একপর্যায়ে আজ রাতে বিষয়টি এলাকাবাসীর মধ্যে জানাজানি হলে রাত পৌনে ৯টার দিকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষক সাইফুল ইসলাম এবং প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান উভয়কেই গণপিটুনি দেন।
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষককে আমরা আটক করে থানায় নিয়ে এসেছি। ঘটনার বিস্তারিত জানতে ভুক্তভোগী ছাত্র এবং তার মায়ের সঙ্গে বসে কথা বলছি। এ ঘটনায় আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।
