ক্ষমতালোভীরা শুধু পাগল নয়, ডাবল পাগল হয়ে গেছে: চরমোনাই পীর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘এক শ্রেণির ক্ষমতালোভীরা সংস্কার ও দৃশ্যমান বিচারকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য শুধু পাগল নয়, ডাবল পাগল হয়ে গেছে।’
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠে আট দলের সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘দুঃখ হয় এতগুলো মায়ের কোল সন্তানহারা হলো, এত মানুষ অন্ধ হলো, চক্ষু হারালো। আমাদের দাবিগুলো ছিল। দেশে মৌলিক সংস্কার হবে। খুনিদের, টাকা পাচারকারীদের দৃশ্যমান বিচার হবে। এরপরে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড-জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে। কিন্তু আমরা কী দেখলাম।’
রেজাউল করীম বলেন, ‘আপনারা মনে করেছিলেন ক্ষমতায় যাবেন, সেদিন ভুলে যান। বাংলাদেশ যারা ভালোবাসে, যারা ইসলামকে ভালোবাসে, যারা মানবতার কল্যাণ রক্ষার জন্য চেষ্টা করে তারা কিন্তু আজ রাজপথে চলে এসেছে।’
ইসলামী আন্দোলনের এ নেতা বলেন, ‘রাজনীতি করার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলাম, দেশ ও মানবতার কল্যাণের জন্য। আমরা রাজনীতি করি শুধু নিজের ব্যক্তি এবং দলের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়, আমাদের রাজনীতি করার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুমও পালন করা।’
তিনি বলেন, ‘এখনো চোখের সামনে আবু সাঈদের সেই দুই হাত প্রসারিত করার দৃশ্য ভেসে ওঠে। বৈষম্য দূর করার জন্যে, জালেমদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে তিনি জীবন দিয়েছেন। রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। সে প্রেরণা পেয়ে জানের ভয় না করে রাস্তায় নেমেছিলাম। ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের প্রতিবাদে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বিজয় দান করেছেন।’
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির আহমদ আলী কাসেমি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র রাশেদ প্রধান এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জিতু কবীর/আরএইচ/এমএস