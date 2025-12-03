  2. দেশজুড়ে

খুলনায় আঞ্চলিক জলবায়ু প্রয়োগ ফোরামের সেমিনার অনুষ্ঠিত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
খুলনায় আঞ্চলিক জলবায়ু প্রয়োগ ফোরামের সেমিনার অনুষ্ঠিত

খুলনায় আঞ্চলিক জলবায়ু প্রয়োগ ফোরামের শীতকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) খুলনার হোটেল সিটি ইনে সেমিনারটি আয়োজন করে ‌‘রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম ফর আফ্রিকা অ্যান্ড এশিয়া এবং বিবিসি মিডিয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কামরুল হাসান বলেন, শীতকালীন পূর্বাভাস ব্যবহার করে প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা জোরদারকরণ করা যেতে পারে। শুধু শীতকালে নয় অন্যান্য সময়েও আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে বন্যা বা বৃষ্টির সময় লবণাক্ত জলের প্রবেশ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, জীবনযাত্রার হুমকির মতো সমস্যাগুলো মোকাবেলায় শহরগুলোকে আরও জলবায়ু সহনশীল করে তোলার বিষয়ে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কৃষকদের অনেক কাজে লাগে। আবহাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও সম্ভাবনা দেখে আমরা সতর্ক হতে পারি।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিতান কুমার মন্ডল, খুলনা জেলা কৃষি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক রফিকুল ইসলাম, খুলনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. বদরুজ্জামানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের, এনজিও, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে এবং কেয়ার বাংলাদেশের নেতৃত্বাধীন নবপল্লব প্রকল্প আঞ্চলিক জলবায়ু প্রয়োগ ফোরামের শীতকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।