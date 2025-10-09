  2. দেশজুড়ে

মহাসড়কের একপাশ বন্ধ করে বিএনপি নেতার স্মরণসভা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
নাটোর-পাবনা মহাসড়কের বনপাড়া বাজারে আয়োজিত স্মরণসভা

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বনপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতি সানাউল্লাহ নূর বাবুর ১৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মহাসড়কের একপাশ বন্ধ করে স্মরণসভা করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের বনপাড়া বাজারে ‌‘বাবু সংগ্রাম পরিষদ’-এর উদ্যোগে এই সভা আয়োজন করা হয়।

সানাউল্লাহ নূর বাবুর সহধর্মিণী ও জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মহুয়া নুর কচির সভাপতিত্বে এবং উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আতিকুর রহমান বেলাল মৃধার সঞ্চালনায় স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও পিপি অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদের মিয়া, শেখ হাসিনা হত্যাচেষ্টা মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাসপ্রাপ্ত ঈশ্বরদীর বিএনপি নেতা শরিফুল ইসলাম তুহিন, বাগাতিপাড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র মোশাররফ হোসেন, লালপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ পাপ্পু প্রমুখ।

স্মরণসভায় সানাউল্লাহ নূর বাবুর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ৮ অক্টোবর বনপাড়া বাজারে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় সানাউল্লাহ নূর বাবু খুন হন। পরদিন তার স্ত্রী মহুয়া নূর কচি বাদী হয়ে বড়াইগ্রাম থানায় ২৭ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেন। পরবর্তীতে আদালতে সম্পূরক আবেদনের মাধ্যমে ১৮ জনকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৪৫ জনকে আসামি করা হয়।

রেজাউল করিম রেজা/কেএইচকে/এমএস

