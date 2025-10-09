ইউপিডিএফ সংগঠক মাইকেল চাকমার ৮ বছর কারাদণ্ড
চাঁদাবাজির মামলায় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সংগঠক মাইকেল চাকমাসহ দুজনকে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাঙ্গামাটি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তাওহিদুল হক এ রায় দেন। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রায়ের বিষয়টি জানাজানি হয়।
একই মামলায় সুমন চাকমা নামে আরও একজনকে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত জেলা জজ ও দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী প্রসাদেব চাকমা কারাদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, ২০০৭ সালে রাঙ্গামাটির লংগদু থানায় চাঁদাবাজির এক মামলায় এ রায় দেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমা আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।
মাইকেল চাকমা ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় সংগঠক। তিনি দীর্ঘদিন গুম অবস্থায় ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তিনি গোপন বন্দিশালা থেকে ছাড়া পান।
