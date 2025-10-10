  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:১৭ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ফেনীতে ট্রেনে কাটা পড়ে দুই যুবক নিহত

ফেনীতে পৃথক স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ফেনী সদর উপজেলার ফতেহপুর ও শর্শদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- রাঙামাটি সদর থানার বাগাইছড়ি ইউনিয়নের খেদারছড়া গ্রামের মনিময় চাকমার ছেলে জিকেন চাকমা (২০)। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি।

রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৮টার দিকে খবর পেয়ে ফতেহপুর রেলক্রসিং এলাকা থেকে জিকেন চাকমার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রেললাইনে হাঁটতে গিয়ে অসাবধানতাবশত তিনি ট্রেনে কাটা পড়েন। এর আগে দুপুর ২টার দিকে শর্শদী ও গুণবতী রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে ট্রেনে কাটা পড়ে আনুমানিক ২৮ বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

এ ব্যাপারে ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান বলেন, কোন ট্রেনে কাটা পড়ে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। অজ্ঞাত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন

