পাকিস্তান-আফগান সংঘাত: মধ্যস্থতার প্রস্তাব ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০২ পিএম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংলাপ এগিয়ে নিতে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে ইরান।
দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরঘচি এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, তেহরান দুই দেশের মধ্যে সংলাপ সহজতর করতে প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি আরও আহ্বান জানান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান যেন সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতপার্থক্য সমাধান করে।

সীমান্ত উত্তেজনা বাড়তে শুরু করার পর এর আগেও ইরান দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় ইরানের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

সীমান্তে হামলার জেরে আফগানিস্তানজুড়ে বোমা হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তান। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন এখন প্রকাশ্য যুদ্ধ চলবে। এরই মধ্যে দুই পক্ষই ব্যাপক হতাহতের কথা জানিয়েছে।

আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দাবি করেন, পাকিস্তান আবারও কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়া প্রদেশে বোমা হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মধ্যে এখন প্রকাশ্য যুদ্ধ চলছে।

আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ দাবি করেন, আফগানিস্তান ডুরান্ড লাইন বরাবর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযান চালাচ্ছে।

সূত্র: বিবিসি

