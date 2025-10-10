টেকনাফ
সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি, এপারে গুলিবিদ্ধ রোহিঙ্গা যুবক
কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে থেমে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ওই সংঘর্ষ থেকে ছোড়া গুলিতে এক রোহিঙ্গা যুবক আহত হয়েছেন। টানা গুলিবর্ষণের কারণে সীমান্ত এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
গুলিবিদ্ধ রোহিঙ্গা যুবক মো. ইয়াসের (১৮) উখিয়া থাইংখালী ১২ নম্বর ক্যাম্পের জি-৫ ব্লকের মো. হাসুর ছেলে।
উপজেলার পালংখালি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গফুর উদ্দিন চৌধুরী জানান, উখিয়ার পালংখালী, থাইংখালী রহমতের বিল, বালুখালী ওপারের মিয়ানমার সীমান্তের বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে ভোর পর্যন্ত থেমে থেমে প্রচণ্ড গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। অনেকে না ঘুমিয়ে রাত জেগে বসে থেকে ছিলেন।
থাইংখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আলী হোসেন জানান, রাতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের থাইংখালী এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু সেখান থেকে হঠাৎ রাতে একটি গুলি ছুড়ে এসে ১২ নম্বর জি-৫ ব্লকের বাসিন্দা মো. ইয়াসেরের পেটের নিচে লাগলে তিনি আহত হন।
উখিয়া ব্যাটালিয়নের (৬৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি এবং পুরো পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বালুখালী বিওপির কাছে সীমান্তের ওপারে গুলির শব্দ পাওয়া গেছে।
মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশটির বিদ্রোহী সংগঠন আরাকান আর্মি গত দেড় বছর যুদ্ধ করে রাখাইনের অধিকাংশ শহর ও ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে নিলেও সেখানে এখনো সংঘাত চলমান।
জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/এএসএম