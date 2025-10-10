শ্রমিকের জীবন-জীবিকার উপাদান ধ্বংসের আয়োজন থেকে বিরত থাকার আহ্বান

শ্রমিকের জীবন-জীবিকার উপাদান ধ্বংসের আয়োজন থেকে বিরত থাকার আহ্বান
শ্রমিকের জীবন-জীবিকার উপাদান কেড়ে নেওয়া বা ধ্বংসের যে কোনো আয়োজন থেকে বিরত থাকার জন্য সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর নাওজোড় হর্টিকালচার সেন্টারে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও রূপরেখা নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন।
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, জেলা বাসদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আবদুল কাইয়ুম, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আ স ম জাকারিয়া, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের গাজীপুর মহানরীর যুগ্ম আহ্বায়ক বারেক সরকার, শ্রমিক ফ্রন্টের জেলার সাধারণ সম্পাদক রাহাত আহমেদ প্রমুখ।
শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান তার বক্তব্যে আরও বলেন, ‘নিম্নতম মজুরি বা বাঁচার মতো মজুরি নয়, এখন শ্রমিকদের প্রয়োজন লিভিংওয়েজ বা জীবনযাপন উপযোগী মজুরি। শ্রমিকরা শ্রম দেয়, উৎপাদন করে; তারা দয়া নয়, অধিকার চান।’
আমিনুল ইসলাম/এসআর/জিকেএস