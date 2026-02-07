আবুল খায়ের গ্রুপে মার্কেটিং অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

আবুল খায়ের গ্রুপে মার্কেটিং অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘মার্কেটিং অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
বিভাগের নাম: শাহ সিমেন্ট
পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবুল খায়ের গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩
১৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ