সিরাজগঞ্জ
জামায়াতে যোগ দিলেন আওয়ামী লীগ-বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মী
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মী-সমর্থক জামায়াতে যোগ দিয়েছেন।
বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের বাগমারা বাজারে এক নির্বাচনি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন তারা।
এসময় সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান তাদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।
জামায়াতে যোগদানকারীরা হলেন- উধুনিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে তিনজন ও ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতা সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে ছানোয়ার হোসেন, আশরাফুল ইসলাম, সাখাওত হোসেন, জিল্লুর হোসেন, আল-মাহমুদ, শহিদুল ইসলাম, রবিউল করিম, মাসুদ রানা, মানিক মিয়া, মজিদ মিয়া, দুলাল মিয়া ও আবেদ আলীসহ ৪৭ জন কর্মী-সমর্থক।
আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মীকে বরণ করে নেওয়ার পর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, জনগণ আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় জামায়াতকে দেখতে চায়। আর এ কারণেই দলে দলে মানুষ জামায়াতে যোগদান করছে। নতুন যোগদান করা এ অর্ধশত নেতাকর্মীদের নিয়ে আগামীতে উল্লাপাড়াকে একটি আধুনিক ও উন্নত জনপদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
এদিকে নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা জামায়াতে যোগদান করায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতে যোগদানের বিষয়টি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীকে অসন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করতে দেখা গেছে।
নির্বাচনি সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক শাহজাহান আলী, সাবেক সেক্রেটারি আলাউদ্দিন আল আজাদ, উধুনিয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুল আলীম ও উপজেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক নুর মোহাম্মদ মণ্ডলসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।
এম এ মালেক/এনএইচআর/এমএস