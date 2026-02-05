  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জ

জামায়াতে যোগ দিলেন আওয়ামী লীগ-বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:২৯ এএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জামায়াতে যোগ দিলেন আওয়ামী লীগ-বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মী

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মী-সমর্থক জামায়াতে যোগ দিয়েছেন।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের বাগমারা বাজারে এক নির্বাচনি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন তারা।

এসময় সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান তাদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।

জামায়াতে যোগদানকারীরা হলেন- উধুনিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে তিনজন ও ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতা সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে ছানোয়ার হোসেন, আশরাফুল ইসলাম, সাখাওত হোসেন, জিল্লুর হোসেন, আল-মাহমুদ, শহিদুল ইসলাম, রবিউল করিম, মাসুদ রানা, মানিক মিয়া, মজিদ মিয়া, দুলাল মিয়া ও আবেদ আলীসহ ৪৭ জন কর্মী-সমর্থক।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অর্ধশত নেতাকর্মীকে বরণ করে নেওয়ার পর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, জনগণ আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় জামায়াতকে দেখতে চায়। আর এ কারণেই দলে দলে মানুষ জামায়াতে যোগদান করছে। নতুন যোগদান করা এ অর্ধশত নেতাকর্মীদের নিয়ে আগামীতে উল্লাপাড়াকে একটি আধুনিক ও উন্নত জনপদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

এদিকে নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা জামায়াতে যোগদান করায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতে যোগদানের বিষয়টি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীকে অসন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করতে দেখা গেছে।

নির্বাচনি সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক শাহজাহান আলী, সাবেক সেক্রেটারি আলাউদ্দিন আল আজাদ, উধুনিয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুল আলীম ও উপজেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক নুর মোহাম্মদ মণ্ডলসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

এম এ মালেক/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।