পটুয়াখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ২, আহত ৩০

প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
দুর্ঘটনা কবলিত র‍্যাবের গাড়ি

পটুয়াখালী সদরে র‍্যাব সদস্যদের পিকনিকের গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ফতুল্লা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- দুই বছরের শিশু পিয়াম ও র‍্যাবের মিনিবাসচালক এএসআই আবদুল আলীম (৩৩)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুয়াকাটা থেকে পটুয়াখালীমুখী ধানসিঁড়ি ক্লাসিক পরিবহনের বাস এবং বরিশাল থেকে কুয়াকাটাগামী র‍্যাব-৮ এর একটি মিনিবাস মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে উভয় গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশু পিয়াম মারা যায় এবং পরে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আবদুল আলীম মারা যান।

পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক তামান্না রহমান বলেন, দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে আহতদের ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন শিশু হাসপাতালে আসার আগেই মারা গেছে। তারপর আরও একজন মারা যান। গুরুতর আহতদের বরিশালসহ অন্যান্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন খালেদুর রহমান মিয়া বলেন, দুর্ঘটনার পর পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ পর্যন্ত ২৯ জন আহত হয়ে এসেছেন। গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল সিএমএইচসহ বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় পটুয়াখালীতে ২ জন নিহত হয়েছেন।

পটুয়াখালী সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম সজল বলেন, পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে যে দুইজন নিহত হয়েছে তাদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

