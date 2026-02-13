  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে সেলুনে বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জে সেলুনে বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৫
ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সেলুনে বিস্ফোরণে শিশুসহ অন্তত পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ফতুল্লার সস্তাপুর এলাকায় ঢাকা টেক্সটাইল মিলের কাছে মিন্টুর সেলুনে এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধদের একজন নরসুন্দর মিন্টু। তাৎক্ষণিকভাবে পথচারী শিশুসহ অন্যদের নাম জানা যায়নি। দগ্ধদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানান, সস্তাপুর গাবতলা থেকে কাস্টমের মোড় পর্যন্ত সড়কের বামপাশে তিতাস গ্যাসের সংযোগ পাইপ লিকেজ রয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা, সেই লিকেজ থেকে গ্যাস বের হয়ে মিন্টুর সেলুনে জমে ছিল। সেই গ্যাস বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়ে পাঁচজন দগ্ধ হন।

এ বিষয়ে তিতাস গ্যাস ফতুল্লা অঞ্চলের ম্যানেজার আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে টিম পাঠানো হয়েছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।