নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় জেলের ১৭ দিনের কারাদণ্ড

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় জেলের ১৭ দিনের কারাদণ্ড
সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কচাঁ নদীতে ইলিশ মাছ ধরার অপরাধে পিরোজপুরের কাউখালীতে এক জেলেকে ১৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (১১অক্টোবর) সকালে কাউখালী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত দেবনাথের নেতৃত্বে উপজেলার কচাঁ নদীতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটকের পর এ সাজা দেওয়া হয়।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জেলের নাম বেল্লাল ফকির (৩৮)। তিনি কাউখালী উপজেলার বেকুটিয়া গ্রামের আলতাফ ফকিরের ছেলে।
কাউখালী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত দেবনাথ জানান, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে ওই জেলেকে সাজা দেওয়া হয়েছে। মা ইলিশ সংরক্ষণে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ইলিশ ধরা, বিক্রি, পরিবহন ও মজুতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার।
মো. তরিকুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম