ভৈরবে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে ৭ লাখ টাকা জরিমানা
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে নিরাপদ খাদ্য আইনে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে সাত লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) দিনব্যাপী সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত এ অভিযান পরিচালনা করে।
এসময় কিশোরগঞ্জ জেলার নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভৈরবের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলার আকবরনগরের রাজধানী বেকারিকে কেক তৈরিতে পচা ডিম ব্যবহার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মোড়কবিহীন খাদ্য উৎপাদনের দায়ে ২ লাখ টাকা, কমলপুর এলাকার ইদ্রিস আলীকে ভেজাল শিশু খাদ্য উৎপাদনের দায়ে ২ লাখ, একই এলাকার বন্ধন বেকারিকে নিবন্ধন ও মোড়কীকরণ ব্যতীত খাদ্য উৎপাদনের দায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া কলতাকান্দা এলাকার মনিমুক্তা হোটেলকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফ্রিজে পচা মাংস সংরক্ষণসহ অন্য অপরাধে ১ লাখ টাকা এবং দুর্জয় মোড়ের বিসমিল্লাহ হোটেলকে রান্নাঘরের পাশে খোলা টয়লেটসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতের দায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শংকর চন্দ্র পাল, পুলিশ, র্যাব ও আনসার ব্যাটালিয়নের একটি দল।
