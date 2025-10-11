  2. দেশজুড়ে

চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
মরদেহ উদ্ধার/ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর ডীপ সী ডক এলাকা থেকে মো. সোহেল (৩০) নামের এক জাহাজ শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সোহেল নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার মো. ছৈয়দের ছেলে।

সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা মনে হলেও, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

পুলিশ জানায়, সকালে খবর পেয়ে নৌ-পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

এদিকে, এরআগে গত ২ জুন এফবি ‘সী হার্ট-১’ নামের একটি জাহাজে দুই শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। তারাও নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা ছিলেন। এদিকে, নিহত সোহেলের বাড়িও একই জেলায় হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

