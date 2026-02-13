মানিকগঞ্জের ৩ আসনেই বিএনপির জয়
মানিকগঞ্জের তিন সংসদীয় আসনেই বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত ২টার দিকে মানিকগঞ্জ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা নাজমুন আরা সুলতানা এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, মানিকগঞ্জ–১ (১৬৮) আসনে বিএনপি–সমর্থিত প্রার্থী এস এ জিন্নাহ কবীর ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৭৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. তোজাম্মেল হক পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৮১৮ ভোট।
মানিকগঞ্জ–২ (১৬৯) আসনে বিএনপি–সমর্থিত প্রার্থী মঈনুল ইসলাম খান ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৭৬ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. সালাউদ্দিন পেয়েছেন ৮১ হাজার ৫৩১ ভোট।
অন্যদিকে মানিকগঞ্জ–৩ (১৭০) আসনে বিএনপি–সমর্থিত প্রার্থী আফরোজা খানম ১ লাখ ৬৭ হাজার ৩৪৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মুহাম্মদ সাইদনূর পেয়েছেন ৬৪ হাজার ২৪২ ভোট।
এমএসজেএএল/জেএস/