নিয়মিত জামায়াতে নামাজ পড়ে বাইসাইকেল উপহার পেলো ২৬ শিক্ষার্থী

নিয়মিত জামায়াতে নামাজ পড়ে বাইসাইকেল উপহার পেলো ২৬ শিক্ষার্থী
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করায় ২৬ শিক্ষার্থীকে বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেলে মিঠামইন জিরো পয়েন্টে মহিষারকান্দি যুবসমাজের উদ্যোগে এসব বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে মহিষারকান্দি নিজামিয়া মাতলুবুল উলুম ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মো. মোবারক হোসাইন আজহারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হয়বতনগর এ ইউ কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মিঠামইন উপজেলার সভাপতি মো. নুরুল আমীন, ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদ এবং ঢাকা জজ কোর্টের শিক্ষানবিশ আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফাইজুল আমীন আফছারী।
অ্যাডভোকেট ফাইজুল আমীন আফছারী বলেন, আমরা চাই তরুণ প্রজন্ম নামাজের প্রতি আগ্রহী হোক, ইসলামের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হোক। এই বাইসাইকেল কোনো পুরস্কার নয়, বরং নিয়মিত সালাত আদায় করার প্রেরণা। ভবিষ্যতেও এ উদ্যোগ চলবে।
বাইসাইকেল পাওয়া শিক্ষার্থী মো. সাইফুল ইসলামের ভাষ্য, আমরা প্রতিদিন জামায়াতে সালাত আদায় করি, এখন বাইসাইকেল পেয়ে আরও উৎসাহিত বোধ করছি। মসজিদে যেতে সুবিধা হবে।
আরেক শিক্ষার্থী আশরাফুল কবির জানায়, এটা তাদের জন্য বড় অনুপ্রেরণা। নিয়মিত নামাজ পড়ায় যে মূল্যায়ন করা হয়েছে এতে সে খুশী।
অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন অতিথিরা। এসময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।
