মির্জা ফখরুল
ভবিষ্যৎ রাজনীতি কোন দিকে যাবে নির্ধারণ করবে আজকের নির্বাচন
ঠাকুরগাঁও-১ আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলের মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এ নির্বাচন বাংলাদেশে নতুন অধ্যায় তৈরি করবে। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে তিনি ভোট দিয়ে এ কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু হলো আজ। এই নির্বাচন নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কোন দিকে যাবে।
তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন, আত্মত্যাগের পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা সবার অংশগ্রহণে সুষ্ঠু অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আজ সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সারাদেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে।
