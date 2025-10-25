বাগেরহাটে ডেঙ্গু আক্রান্ত যুবকের মৃত্যু
বাগেরহাটে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হানিফ হাওলাদার (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) ভোরে ঢাকার নিউ লাইফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হানিফ হাওলাদার বাগেরহাট পৌরসভার পূর্ব বাসাবাটি এলাকার আলম হাওলাদারের ছেলে। তার স্ত্রী ও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।
হানিফের স্ত্রী সোনামণি আক্তার জানান, কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন হানিফ। প্রথমে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা নিলেও জ্বর না কমায় বুধবার বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। পরে প্লাটিলেট কমে ২৬ হাজারে নেমে আসায় জেলা হাসপাতালে ভর্তি না নিয়ে দ্রুত ঢাকায় রেফার্ড করে। নিউ লাইফ হাসপাতালে দুদিন আইসিইউতে থাকার পর শনিবার ভোরে তিনি মারা যান।
বাগেরহাট ২৫০ শয্যা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার সমাদ্দার বলেন, হানিফ হাওলাদার জ্বর নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। প্লাটিলেটের সংখ্যা খুব কম থাকায় তাকে দ্রুত ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
নাহিদ ফরাজী/আরএইচ/জেআইএম