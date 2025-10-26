রংপুরে প্যানেল চেয়ারম্যানের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল

রংপুরে প্যানেল চেয়ারম্যানের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল
রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুষ্করনী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলামের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়।
জানা গেছে, আনোয়ারুল ইসলামে সদ্যপুষ্করনী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ১ নাম্বার ওয়ার্ডের সদস্য।
ছড়িয়ে পড়া ১২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একটি কক্ষে আনোয়ারুল ইসলাম একজন ব্যক্তির সঙ্গে বসে ইয়াবা সেবন করছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, আনোয়ারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা সেবন ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানান তারা।
এ বিষয়ে জানতে ইউপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলামের মোবাইল নম্বরে কল করা হলেও সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়।
সদ্যপুষ্করনী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক আইনুল ইসলাম বলেন, সকালে ভিডিওটি দেখেছি। তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রংপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল ইসলাম বলেন, আমরা ভিডিওটি দেখেছি। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
