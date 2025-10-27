বরিশালে খুচরা বাজারে সবজির দাম চড়া
বরিশালে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও খুচরা বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি। তবে কিছুদিনের মধ্যে শীতকালীন সবজি বাজারে উঠলে দাম কমবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এদিকে চড়া দামের কারণে বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বরিশাল নগরীর পোর্ট রোড বাজার, বাংলাবাজার বাজার, সাগরদী বাজারসহ বেশ কিছু খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে কাঁচামরিচ ১৬০-২০০ টাকা, চিচিঙ্গা ৬০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, শসা ৩৫-৪০ টাকা, বরবটি ৭৫ টাকা, মিষ্টি কুমড়া কেজি ৪০-৪৫ টাকা, লাউ ৩৫-৪৫ টাকা, কাঁচকলার হালি ২৫-৩৫ টাকা, লেবুর হালি ১৫-২০ টাকা, বেগুন ৭০-৮০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া শীতকালীন সবজি বাঁধাকপি ৫০ টাকা, ফুলকপি ৮০-৯০ টাকা ও শিম ১৬০-১৮০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। এসব সবজি গত সপ্তাহে ৫-১৫ টাকা কম দামে বিক্রি হয়েছে।
এদিকে বরিশালের একমাত্র পাইকারি সবজির বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে, সব ধরনের সবজির সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। দামও বেশ কিছুদিন ধরে নাগালের মধ্যে রয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। তবে পাইকারি বাজার থেকে কিনে খুচরা বাজারে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে চড়া দামে বিক্রি করছে খুচরা ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে কাঁচামরিচ পাইকারি ১১০-১২০ টাকা, রেখা ৩০-৩৫ টাকা, করলা ৪০ টাকা, শসা ২৫-৩০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৩৫ টাকা, লাউ ৩০ টাকা, কাঁচাকলা হালি ২০-২৫ টাকা, লেবু হালি ১০-১২ টাকা, বেগুন ৩৫-৫০ টাকা। এছাড়া শীতকালীন সবজি বাঁধাকপি ৩০ টাকা, ফুলকপি গত সপ্তাহে ৫০ টাকা, ও শিম ১২০-১৫০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
এছাড়া মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি ১৬০-১৭০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৭০-২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৫০-২৭০ টাকা দরে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা ও খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে বিভিন্ন মাছ গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে রুই মাছ ৩০০-৪৫০ টাকা, টেংরা মাছ ৫০০-৬০০ টাকা, ঘেরের তেলাপিয়া ১২০-১৪০ টাকা, পাঙাশ মাছ ১৮০-২২০ টাকা, চিংড়ি প্রকারভেদে ৫৫০-৮৫০ টাকা, পাবদা ২৫০-৪০০ টাকা, মাঝারি ভেটকি ৪০০ টাকা।
বাংলাবাজারে আসা মোস্তফা বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই খুচরা বাজারে সবজির দাম অতিরিক্ত। কোনো সবজির দাম ৭০-১০০ টাকার নিচে নেই। যে কোনো অযুহাতে সবজির দাম বেড়ে যায়। যা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খুবই কষ্টকর। এছাড়া মাছের গায়ে তো হাত দেওয়া যায় না। ইলিশ মাছ শিকার বন্ধ থাকায় অন্যান্য মাছের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক।
বাজার করতে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে একই কথা বলেন সবুজ হাওলাদার ও খাইরুল ইসলাম। তারা বলেন, বেশকিছু দিন ধরে সবজি ও মাছের বাজার অস্থির। ১ হাজার টাকা নিয়ে বাজারে গেলে ৫ জনের সংসারে এখন একদিনের বাজার করা যায় না। দুই ধরনের সবজি কিনতেই ২৫০-৩০০ টাকা চলে যায়। অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে হিমশিম খেতে হয়। এদিকে সরকারের দ্রুত নজর দেওয়া উচিত।
নগরীর বাংলাবাজারের খুচরা সবজি বিক্রেতা তৌহিদ জানান, পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা সবজির দাম কিছুটা বেশি হবে। কারণ পাইকারি বাজার থেকে সবজি কিনে লেবার খরচ, ভ্যান ভাড়া দিয়ে সবজি আনতে হয়। তার মধ্যে বৃষ্টির কারণে সবজায়গাতেই খরচ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হয়। পরে বাজারে বিক্রি করতে হলে ইজারা, বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। তাই খুচরা বাজারে সবজি কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে হয়।
বরিশালে সবজির পাইকারি বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেটের দুলাল বাণিজ্যালয়ের প্রোপাইটর মো. আমিন শুভ জাগো নিউজকে জানান, পাইকারি বাজারে বেশ কিছুদিন ধরেই সবজির দাম কমছে। তবে পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা বাজারে সবজির দাম কিছুটা বেশি। খুচরা ব্যবসায়ীরা নানান খরচের দোহাই দিয়ে আরো বেশি দামে বিক্রি করছে।
শাওন খান/এমএন/এএসএম