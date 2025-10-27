মাইক ভাড়া করে গালাগাল, বিদেশযাত্রার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে সেই যুবকের

মাইক ভাড়া করে গালাগাল, বিদেশযাত্রার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে সেই যুবকের
এক লাখ টাকার অভাবে বিদেশযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল হোসেনপুরের সারোয়ার হোসেন রাব্বির। হতাশায় মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীর উদ্দেশে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। সেই ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু ভাগ্য বদলে যায় সেখান থেকে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এগিয়ে আসে রাব্বির পাশে, দেয় দুই লাখ টাকার ঋণ। আর তাতেই বাস্তবায়িত হয় তার বহু কাঙ্ক্ষিত সৌদি আরব যাত্রা।
হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পানান গ্রামের বাসিন্দা সারোয়ার হোসেন রাব্বি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েন ঘোচাতে তিনি বহুদিন ধরে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করে আসছিলেন। ভিসা হাতে পেলেও টাকার জোগাড় না হওয়ায় তার যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এনজিওসহ স্থানীয় বিভিন্ন জায়গায় সহায়তার আবেদন করেও ব্যর্থ হন তিনি।
শেষমেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাব্বি। ১৬ অক্টোবর তিনি ৫০০ টাকা দিয়ে মাইক ভাড়া করে গ্রামের মানুষকে উদ্দেশ করে গালাগাল করেন। অভিযোগ করেন কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি বলে। পরে সেই ভিডিও নিজে ফেসবুকে পোস্ট করলে তা ভাইরাল হয়। গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয় আলোচনার ঝড়।
রাব্বি বলেন, ‘ভিসা হাতে পেয়েও টাকার জন্য যেতে পারছিলাম না। রাগে, হতাশায় মাইক ভাড়া করে যা বলেছি, সেটা আসলে কষ্ট থেকে বলা। প্রতিবেদন প্রকাশ না হলে হয়তো আজও আমি দেশে বসে কাঁদতাম।’
তিনি আরও জানান, ‘প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কিশোরগঞ্জ শাখা থেকে আমাকে ফোন করা হয়। কাগজপত্র যাচাইয়ের পর তারা আমাকে দুই লাখ টাকার ঋণ দিয়েছে। এখন টিকিট হাতে, ইনশাআল্লাহ ৩০ অক্টোবর সৌদি আরব যাচ্ছি।’
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কিশোরগঞ্জ শাখার জেনারেল ম্যানেজার মোজাম্মেল হক বলেন, ‘সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। যাচাই-বাছাই শেষে রাব্বিকে দুই লাখ টাকার ঋণ দেওয়া হয়। দুই মাস পর থেকে কিস্তিতে তিনি ঋণ পরিশোধ শুরু করবেন।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘বিদেশগামী কোনো শ্রমিক আর্থিক সমস্যায় পড়লে আমাদের ব্যাংক তার পাশে থাকবে। যে কোনো সময় সহায়তার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে।’
