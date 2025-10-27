রাজশাহীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ১২

রাজশাহীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ১২
রাজশাহীর বাঘায় বেওয়ারিশ কুকুরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। ঘুরে বেড়ানো কুকুরের কামড়ে শিশুসহ ১২ জন পথচারী আহত হয়েছেন। রোববার (২৬ অক্টোবর) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এলাকাগুলো হলো- বাউসা ইউনিয়নের দিঘা নওদাপাড়া, পুকুরপাড়া, আঠালিয়াপাড়া, অমরপুরসহ পাশে লালপুর উপজেলার সাধুপাড়া, ধরবিলা লক্ষবাড়িয়া।
এদিকে কুকুরের কামড়ের ঘটনা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসী।
ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হঠাৎ করেই কুকুর পথচারীদের ও গ্রামের বাড়ির পাশে আক্রমণ করে। এতে ১২ জনকে আহত হন। তাদের অনেকেই হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের মধ্যে দিঘা আঠালিয়া গ্রামের আহত নাজমুল হোসেনকে (২৫) সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
কুকুরের কামড়ে আহত দিঘা নওদাপাড়া গ্রামের নাজিমুদ্দিন (৫৬) বলেন, গতকাল দুপুরে বাড়ির পাশে পথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ কুকুর কামড়ে দেয়। পরে কুকুরে কামড়ানো প্রতিশোধক ভ্যাকসিন নিয়েছি।
বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আশাদুজ্জামন আসাদ বলেন, আহত কয়েকজন ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আমিনুল ইসলাম বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। তবে অতিদ্রুত কুকুরটি আটক করতে পারলে ভালো হয়।
বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার বলেন, উপজেলা বিভিন্ন এলাকাসহ পৌরসভায় কুকুরের উপদ্রব বেড়েছে, তা জেনেছি। তবে হাইকোর্টে রিট থাকায় উপজেলা ও পৌরসভা কর্তৃক নিধন বা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নেই। তবে এ বিষয়ে আইন মেনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/জিকেএস